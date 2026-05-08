Lapor Polisi, Pihak Ahmad Dhani Serahkan Barang Bukti Ini

Jumat, 08 Mei 2026 – 18:18 WIB
Ahmad Dhani saat memberikan keterangan di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (30/6). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Musikus sekaligus anggota DPR, Ahmad Dhani telah melaporkan kasus dugaan peretasan akun Instagram miliknya ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Adapun akun miliknya yakni @ahmaddhaniofficial diduga digunakan untuk aksi penipuan berkedok penjualan emas oleh pelaku.

“Jadi hari ini merespons menindaklanjuti apa yang kemarin disampaikan, karena kan waktu tenggang peretasan dari pagi sampai siang itu ternyata ada korban. Dan bukan hanya satu orang ternyata. Ada beberapa korban,” kata kuasa hukum Ahmad Dhani, Aldwin Rahadian di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (7/5).

Menurutnya, laporan dibuat sebagai tindak lanjut atas adanya korban yang mengalami kerugian akibat unggahan penjualan emas di akun milik Ahmad Dhani.

Adapun unggahan penipuan tersebut muncul saat akun Ahmad Dhani diretas oleh pelaku.

Aldwin Rahadian mengatakan, Instagram Ahmad Dhani sempat diretas dan digunakan pelaku untuk mengunggah penawaran penjualan emas dengan harga murah sehingga membuat sejumlah orang percaya dan melakukan transaksi.

“Jadi modus penipuannya itu, dia posting jualan emas dengan iming-iming harga murah, mengatasnamakan akun IG Mas Dhani. Orang wajar saja mungkin percaya karena ini akun verified,” bebernya.

Selanjutnya, Aldwin Rahadian mengatakan terdapat 3 korban penipuan dengan total kerugian sementara sekitar Rp60 juta.

Sumber Antara

