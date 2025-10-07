Laporan Erika Carlina Soal Dugaan Pengancaman Naik Penyidikan, DJ Panda Bakal Dipanggil Pekan Depan

Selasa, 07 Oktober 2025 – 21:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Laporan aktris Erika Carlina terhadap DJ Panda soal dugaan pengancaman memasuki babak baru.

Pasalnya, laporan pemain film Pabrik Gula itu telah naik ke tahap penyidikan.

Hal itu diungkapkan oleh Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Iskandarsyah.

"Sudah penyidikan," ujar Iskandarsyah kepada awak media, Selasa (7/10).

Dalam kesempatan yang sama, dia juga menuturkan bahwa DJ Panda dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan.

Iskandarsyah menyebut, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap disjoki tersebut pada pekan depan.

"Minggu depan pemeriksaannya. Hari Rabu," tuturnya.

Sebelumnya, Erika Carlina telah melaporkan GS atau DJ Panda atas kasus dugaan pengancaman ke Polda Metro Jaya pada Sabtu (19/7) pukul 01.13 WIB.