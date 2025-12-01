Laporan Keberlanjutan PERURI Sabet Peringkat Emas ASRRAT 2025

jpnn.com, JAKARTA - PERURI meraih Gold Rank dalam ajang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025 berkat kualitas Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2024.

ASRRAT yang memasuki tahun penyelenggaraan ke-21, dikenal sebagai salah satu barometer kredibel dalam menilai kualitas laporan keberlanjutan di Asia.

Dalam surat resmi National Center for Corporate Reporting (NCCR) bertanggal 3 November 2025, penghargaan Gold Rank menegaskan komitmen PERURI dalam meningkatkan standar pelaporan keberlanjutan dan menempatkannya sebagai salah satu perusahaan dengan kinerja pelaporan terbaik di kawasan.

Peringkat Emas ASRRAT 2025 diberikan atas transparansi, akuntabilitas, serta kedalaman pengungkapan informasi ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam laporan keberlanjutan PERURI 2024.

Pengakuan ini menjadi bukti konsistensi perusahaan dalam menerapkan praktik bisnis berkelanjutan yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Head of Corporate Secretary PERURI, Adi Sunardi mengatakan penghargaan tersebut mencerminkan komitmen perusahaan dalam memperkuat implementasi prinsip keberlanjutan.

“Keunggulan dan pertumbuhan yang tercermin dalam pelaporan keberlanjutan adalah wujud komitmen PERURI terhadap praktik ESG yang terbaik. Kami selalu berupaya memastikan setiap langkah perusahaan selaras dengan prinsip sosial dan lingkungan,” ujarnya.

Sementara itu, Prof. Dr. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Chairman Board of Trustee NCCR, menyoroti pentingnya kesiapan perusahaan dalam memenuhi tuntutan global terkait pelaporan yang semakin terukur dan dapat diperbandingkan.