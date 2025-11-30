Close Banner Apps JPNN.com
Ekonomi - Bisnis

Laporan Keberlanjutan Perusahaan Listrik Sabet Platinum ASRRAT 2025

Minggu, 30 November 2025 – 22:20 WIB
Laporan Keberlanjutan Perusahaan Listrik Sabet Platinum ASRRAT 2025
Cikarang Listrindo meraih Platinum Award pada ajang ASRRAT 2025 yang digelar di Bali. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BALI - PT Cikarang Listrindo Tbk meraih Platinum Award pada ajang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025.

Penghargaan diberikan atas peningkatan kualitas, keterbukaan informasi, dan analisis kinerja keberlanjutan dalam Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2024.

Penyerahan penghargaan berlangsung pada ASRRAT 2025 Gala Dinner di Nusantara Ballroom, The Westin Resort Nusa Dua, Bali.

ASRRAT merupakan platform penilaian laporan keberlanjutan tingkat Asia yang diselenggarakan oleh National Center for Corporate Reporting (NCCR).

Dalam dua tahun terakhir, lebih dari 150 perusahaan dari sektor energi, keuangan, manufaktur, infrastruktur, dan BUMN mengikuti penilaian tersebut.

Evaluasi dilakukan mengacu pada standar Global Reporting Initiative (GRI), ISO 26000, SDGs, serta prinsip materialitas, akurasi, dan transparansi.

Peringkat Platinum menjadi level tertinggi dalam skema ASRRAT dan hanya diberikan kepada perusahaan dengan kualitas pengungkapan yang komprehensif dan terukur.

Capaian ini menandai konsistensi pelaporan keberlanjutan PT Cikarang Listrindo Tbk sejak laporan pertama pada 2018. Perseroan juga tercatat meningkatkan kualitas analisis materialitas dan integrasi data ESG sejak berpartisipasi pada ASRRAT 2021.

Perusahaan listrik nasional meraih Platinum Award pada ajang ASRRAT 2025 yang digelar di Bali.

