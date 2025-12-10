Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Laporannya Sampai ke Meja Hijau, Tiara Aurellie Minta Terdakwa Dihukum Berat

Rabu, 10 Desember 2025 – 23:46 WIB
Tiara Aurellies, model muda membantah rumor operasi plastik dan mengungkap rahasia penampilannya. Foto dok. TA

jpnn.com - Ada kabar baru dari kasus dugaan akses ilegal yang menimpa model Tiara Aurellie. Kini masalah itu sudah masuk persidangan.

Hari ini sidang kasus dugaan akses ilegal yang menimpa wanita bernama asli Tiara Lilith Calista itu bahkan telah digelar di Pengadilan Negeri Depok.

Tiara bersama terdakwa Pajar Setiabudi memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim.

Baca Juga:

Setelah sidang, Tiara Aurellie mengungkapkan keinginannya atas kasus dugaan akses ilegal. Dia mau terdakwa dihukum berat.

"Saya merasa dirugikan baik moril maupun materiil, dan saya minta keadilan kepada Hakim yang menangani perkara saya. Saya mau dia dihukum berat," ujarnya saat ditemui pada Rabu (10/12).

Pengacara Tiara, Wiliyus Prayietno, mendukung keinginan kliennya. Terdakwa disebut sudah keterlaluan dan banyak memakan korban.

Baca Juga:

"Sudah jelas bahwa kami di sini melaporkan dugaan tindak pidana Undang-Undang ITE illegal access dan tindak pidana prostitusi online terhadap terlapor dengan inisial PS. Apalagi di sini sudah terlalu banyak korban dari berbagai macam, termasuk influencer, selebritas, selebgram dan lain-lain. Klien kami yang bernama Tiara bikin laporan, karena sudah menjadi salah satu korban tersebut,” katanya.

Sidang kasus dugaan akses ilegal yang menimpa Tiara Aurellie masih berlanjut pekan depan.

TAGS   Tiara Aurellie  Akses ilegal  PN Depok  Model 
