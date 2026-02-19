Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Laporkan Insanul Fahmi dan Inara Rusli, Wardatina Mawa: Bukan Karena Dendam

Kamis, 19 Februari 2026 – 10:10 WIB
Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa. Foto: Instagram/wardatinamawa

jpnn.com, JAKARTA - Wardatina Mawa memberi tanggapan setelah laporannya terhadap suaminya, Insanul Fahmi dan Inara Rusli atas dugaan perzinaan dan perselingkuhan sudah naik ke tahap penyidikan.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia menyatakan sebenarnya tidak pernah berniat menjatuhkan siapa pun.

"Tidak pernah terlintas dalam pikiran saya untuk menjatuhkan siapa pun," ungkap Wardatina Mawa, Rabu (18/2).

Selebgram itu mengeklaim membuat laporan polisi bukan karena amarah atau dendam terhadap suaminya, Insanul Fahmi yang berselingkuh dengan Inara Rusli.

Wardatina Mawa mengatakan langkah tersebut merupakan ikhtiar seorang istri yang memperjuangkan haknya.

"Ketika saya memutuskan untuk melapor, itu bukan karena amarah. Bukan karena dendam. Itu adalah keputusan seorang istri yang ingin mengambil haknya secara sah dan bermartabat. Saya percaya bahwa hukum hadir untuk melindungi, bukan untuk menyakiti," jelasnya.

Tidak hanya itu, Wardatina Mawa menyampaikan terima kasih kepada aparat yang telah menangani laporan dengan profesional, objektif, dan penuh tanggung jawab.

Menurutnya, proses laporan terhadap Insanul Fahmi dan Inara Rusli bukan perkara mudah.

Wardatina Mawa memberi tanggapan setelah laporannya terhadap suaminya, Insanul Fahmi dan Inara Rusli atas dugaan perzinaan dan perselingkuhan sudah penyidikan.

TAGS   Wardatina Mawa  Insanul Fahmi  Inara Rusli  Kasus Inara Rusli 
