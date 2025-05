Laptop Lenovo Kini Lebih Cerdas dan Cepat Berkat Fitur AI Now

jpnn.com, JAKARTA - Lenovo resmi meluncurkan fitur kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) mereka yang beranama Lenovo AI Now di Indonesia.

Fitur tersebut disebut sudah hadir di sejumlah laptop terbaru Lenovo, seperti Yoga Slim 7i Aura Edition, Yoga 7i 2-in-1, Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition, Yoga Slim 9i dan sejumlah laptop Lenovo terbaru lainnya.

Berbeda dari generasi sebelumnya, pengguna dapat langsung menikmati manfaat Lenovo AI Now tanpa perlu instalasi manual maupun koneksi internet.

Consumer Lead Lenovo Indonesia Santi Nainggolan mengatakan asisten ini siap digunakan sejak perangkat dinyalakan, menghadirkan pengalaman komputasi berbasis AI yang lebih sederhana, intuitif, dan optimal sejak hari pertama.

“Melalui Lenovo AI Now yang telah terintegrasi dalam lini terbaru Lenovo, kami menghadirkan pengalaman komputasi yang lebih cerdas dan personal. Ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam mewujudkan Smarter AI for All, yang memastikan setiap pengguna baik untuk bekerja maupun berkreasi dapat merasakan manfaat AI secara mudah dan menyeluruh,” kata Santi.

Lenovo AI: Asisten AI Pribadi yang Ready-to-Go

Lenovo AI Now merupakan asisten pintar yang dirancang secara khusus oleh Lenovo untuk memungkinkan pengalaman komputasi yang lebih cerdas, efisien, dan intuitif.

Platform AI ini memanfaatkan kekuatan model hibrida sehingga dapat berjalan secara lokal di perangkat Lenovo untuk menjamin keamanan dan privasi data pengguna.

Dengan dibekali dua fitur utama, yaitu Knowledge Assistant dan PC Assistant. Lenovo AI Now bukan sekadar platform AI tambahan, melainkan menjadi komponen inti dalam menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih efisien dan cerdas.