Larangan Away Suporter, Persib Fasilitasi Bobotoh Nobar Lawan Persija di Stadion GBLA

jpnn.com, BANDUNG - Manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) menggelar nonton bareng duel big match Persija Vs Persib yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Nonton bareng ini guna memfasilitasi Bobotoh yang masih dilarang away ke venue pertandingan. Adapun laga bertajuk el Clasico Indonesia itu berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, pada Minggu (10/5/2026) kick-off pukul 15.30 WIB.

Head of Communication Persib Adhi Pratama mengatakan, kepatuhan terhadap ketentuan suporter tamu bukan hanya soal menaati aturan, tetapi juga bagian dari upaya bersama menjaga klub dari potensi sanksi yang dapat merugikan.

"Kami mengimbau dengan sangat agar Bobotoh tidak memaksakan diri datang ke Stadion Segiri. Mari bersama-sama menghormati ketentuan mengenai larangan suporter tamu. Dukungan dari rumah maupun melalui kegiatan nonton bareng resmi di Bandung akan menjadi bentuk dukungan terbaik tim sekaligus membantu menjaga keamanan dan kondusivitas pertandingan," kata Adhi dalam keterangannya, Jumat (8/5).

Ia menambahkan manajemen tidak ingin ada pihak yang dirugikan apabila tetap memaksakan hadir di tribun. Faktor keamanan serta potensi sanksi menjadi pertimbangan utama di balik imbauan tersebut.

"Mari tetap memberikan doa dan dukungan terbaik untuk Persib agar dapat meraih poin penuh di laga krusial ini," ujarnya.

Bobotoh juga diharapkan dapat menunjukkan kedewasaan dalam mendukung tim dengan menjaga nama baik Bandung dan Jawa Barat.

Fokus utama saat ini adalah memberikan energi positif agar Maung Bandung mampu meraih hasil maksimal meski tanpa dukungan langsung di Stadion Segiri.