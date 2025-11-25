Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Lari Pagi di Makassar, Hasto Kagum Banyak Warga Gemar Berolahraga

Selasa, 25 November 2025 – 11:00 WIB
Lari Pagi di Makassar, Hasto Kagum Banyak Warga Gemar Berolahraga - JPNN.COM
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (baju hitam tengah) berolahraga bersama masyarakat di Makassar. (ANTARA/HO-PDIP)

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristyanto mengapresiasi warga Makassar, Sulawesi Selatan, yang gemar berolahraga.

Dia kagum karena banyak warga Makassar, yang berolahraga lari meskipun bukan hari libur.

Hasto menyampaikan itu saat menikmati hawa segar di pagi yang cerah di kawasan CPI, Makassar, bersama warga dan komunitas lari Makassar, Selasa (25/11) pagi.

Baca Juga:

Kala melewati sejumlah warga yang ditemuinya, Hasto menyapa dengan mengucapkan selamat pagi dan meneriakkan kata 'merdeka.'

Warga pun menyambut balik dengan meneriakkan kata khas untuk penyemangat tersebut.

Sesekali Hasto juga terdengar bernyanyi kecil, menyemangati rombongan anak-anak muda yang bertahan ikut bersamanya memutari kawasan CPI.

Baca Juga:

Saat cuaca cerah berubah gerimis pun, tidak menyurutkan langkah mereka.

Hasto mengaku berolahraga selain untuk menjaga kebugaran, sekaligus megenal lebih dekat wilayah yang dikunjunginya.

Lari pagi di Makassar, Hasto kagum banyak warga yang gemar berolahraga meski bukan hari libur.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hasto Kristiyanto  PDIP  Lari pagi  Olahraga  Makassar 
BERITA HASTO KRISTIYANTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp