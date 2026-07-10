Latih Dokter Indonesia di Eudora Clinic, Daewoong & CGBIO Hadirkan Pakar K-Aesthetic Korsel

jpnn.com, JAKARTA - Kompetensi dokter estetika medis Indonesia terus diperkuat melalui program Korean Faculty Training Series yang digelar Daewoong Pharmaceutical Indonesia bersama CGBIO.

Salah satu sesi pelatihan berlangsung di Eudora Clinic, Jakarta, dengan menghadirkan pakar estetika asal Korea Selatan (K-Aesthetic Korsel) untuk berbagi pengalaman klinis sekaligus praktik langsung kepada dokter peserta.

Program yang berlangsung pada 9-12 Juli 2026 itu diselenggarakan di empat klinik di Jakarta. Setiap sesi diikuti sekitar 10-15 dokter estetika medis agar proses pembelajaran berlangsung lebih intensif melalui kombinasi teori dan praktik (hands-on).

Baca Juga: Otto Beauty Matchmaking 2026 Perkuat Kolaborasi Brand Kecantikan dan Kreator

Dokter andalan Eudora Clinic, dr. Gilang Gumilang, mengatakan pelatihan semacam ini menjadi kesempatan penting bagi dokter Indonesia untuk memperbarui pengetahuan sekaligus memahami teknik terbaru yang berkembang di Korea Selatan.

"Dokter estetika tidak hanya harus memahami produk, tetapi juga teknik, anatomi, indikasi pasien, hingga aspek keamanan prosedur. Belajar langsung dari pakar memberikan pengalaman yang lebih aplikatif sehingga teknik tersebut dapat diterapkan sesuai karakteristik pasien Indonesia," kata dr. Gilang kepada JPNN.com, Kamis (9/7).

Dalam sesi di Eudora Clinic, peserta mendapat pelatihan langsung dari dr. Chang Doo Yeoul, pendiri sekaligus pimpinan tim medis Change Clinic di Gangnam, Seoul.

Praktisi yang telah berpengalaman lebih dari satu dekade tersebut membagikan teknik penggunaan botulinum toksin yang kini berkembang lebih luas, tidak hanya untuk mengurangi kerutan tetapi juga membantu pembentukan kontur wajah dan peningkatan kualitas kulit.

Menurutnya, keberhasilan prosedur estetika tidak hanya bergantung pada produk yang digunakan, tetapi juga pemahaman anatomi wajah, pemilihan pasien, serta presisi teknik injeksi.