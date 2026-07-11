Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Latihan Perdana Persib, Igor Tolic Bicara Soal Perkenalan

Sabtu, 11 Juli 2026 – 19:19 WIB
Latihan Perdana Persib, Igor Tolic Bicara Soal Perkenalan - JPNN.COM
Pelatih Persib, Igor Tolic, seusai memimpin sesi latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (11/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menjalani latihan perdana setelah dua bulan libur pascaberakhirnya kompetisi Super League musim 2025/26.

Sebanyak 21 pemain hadir pada latihan perdana yang dipimpin langsung pelatih anyar, Igor Tolic.

Igor mengatakan, tidak ada yang spesial pada latihan perdananya. Selain karena pemain yang belum lengkap, juga adaptasi pemain asing yang baru datang.

Baca Juga:

Sampai hari ini Persib sudah mengumumkan perekrutan enam pemain baru. Mereka adalah Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Balsa Sekulic, Sandy Walsh, dan Ragnar Oratmangoen.

Dalam latihan hari ini, baru tiga pemain baru yang bergabung, yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, dan Balsa Sekulic.

Sementara, Gakuto Notsuda belum tiba di Indonesia dan Sandy Walsh serta Ragnar Oratmangoen tengah menjalani Training Camp (TC) Timnas Indonesia di Bali.

Baca Juga:

"Ini adalah latihan perdana, ini hanya pengenalan dengan penjelasan mengenai prinsip sepak bola yang akan diterapkan di pertandingan," kata Igor saat ditemui setelah latihan, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (11/7/2026).

"Karlo (Reinholz) memberikan pemain materi fisik untuk bisa menjalani permainan," lanjutnya.

Penjelasan Pelatih Persib Igor Tolic soal latihan perdana tim dengan skuad yang belum full. Ungkap target dalam sepekan terakhir.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Igor Tolic  Liga Indonesia 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp