Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Latihan Persib Bandung Tanpa Beberapa Pilar Andalan, Bagaimana Strategi Bojan Hodak?

Minggu, 12 Oktober 2025 – 19:14 WIB
Latihan Persib Bandung Tanpa Beberapa Pilar Andalan, Bagaimana Strategi Bojan Hodak? - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memimpin latihan tim. Foto: ILeague.

jpnn.com - Persib Bandung tetap tancap gas dalam persiapan menghadapi lanjutan BRI Super League musim 2025/26.

Sesi latihan internal digelar Sabtu (11/10/2025) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api meski tak dihadiri sejumlah pemain yang menjalani tugas negara.

Sejumlah Pemain Kunci Jalani Tugas Negara

Beberapa pemain seperti Marc Klok, Eliano Reijnders, Thom Haye, dan Beckham Putra Nugraha memperkuat Timnas Indonesia di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sedangkan Frans Putros tampil bersama Timnas Irak.

Baca Juga:

Adapun Robi Darwis, Kakang Rudianto, Rhaka Syafaka Bilhuda, dan Nazriel Alfaro Syahdan sedang mengikuti persiapan bersama Timnas U-23 Indonesia.

Sementara itu, Kevin M. Islami Pasha, Athaya Zahran, dan Zulkifli Lukmansyah tampil di Elite Pro Academy (EPA) U20.

Strategi Bojan Hodak dalam Latihan Internal

Meski kehilangan sejumlah pemain, Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan latihan tetap berjalan sesuai rencana.

Baca Juga:

"Kami membagi pemain yang ada menjadi dua tim untuk bermain gim pendek yang intens."

"Terpenting semua aman dari cedera dan sesi latihan berjalan lancar," ucap pelatih asal Kroasia itu.

Persib Bandung tetap tancap gas dalam persiapan menghadapi lanjutan BRI Super League musim 2025/26.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Persib  Bojan Hodak  Super League 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp