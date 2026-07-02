Latsarmil Ditiadakan, Calon Manajer Kopdes Sudah Tak Ada Kegiatan Menembak

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menghapus Latihan Dasar Militer (Latsarmil) bagi calon manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP).

Hal demikian seperti disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait pada Kamis (2/7).

"Saat ini kegiatan diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial," kata dia, Kamis.

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Rico menyebut penyesuaian dilakukan setelah Kemhan melaksanakan evaluasi dan penyesuaian terhadap pelatihan bagi calon manajer Kopdes Merah Putih dan KNMP.

Saat ini, ujar dia, materi pelatihan bagi calon pengelola Kopdes Merah Putih dan KNMP menjadi pembekalan bela negara dan manajerial.

Menurut dia, penyesuaian keguatan baru diarahkan membangun karakter disiplin, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, tanggung jawab, hinga kerja sama.

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Rico mengatakan dalam penyesuaian kali ini tak ada kegiatan menembak maupun pelatihan materi taktis militer.

"Dalam penyesuaian ini materi teknis dan taktis militer sudah dihilangkan, termasuk kegiatan menembak, taktik regu senapan, serta kegiatan taktis dan teknik lainnya," ungkap Rico.