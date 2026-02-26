Laufey Memberi Kejutan Lagi

jpnn.com, LOS ANGELES - Musikus asal Los Angeles berdarah Islandia-Tiongkok, Laufey kembali memberi kejutan untuk para pendengar.

Dia resmi mengumumkan ‘A Matter of Time: The Final Hour’, edisi deluxe dari album ‘A Matter of Time’ yang membawanya meraih GRAMMY Awards kedua pada awal tahun ini.

Proyek album ekspansi itu akan diluncurkan pada 10 April 2026 melalui AWAL/Vingolf Recordings dan menghadirkan empat lagu tambahan, termasuk single terbaru How I Get yang telah dirilis hari ini.

How I Get bercerita tentang seseorang yang biasanya disiplin dan terkendali, namun berubah saat berhadapan dengan satu orang tertentu.

Melalui lagu tersebut, Laufey menggambarkan bagaimana perasaan bisa membuat kembali melakukan hal-hal yang dulu berjanji tidak akan diulangi, menangkap sisi rapuh dari emosi yang kerap lebih kuat dari logika dalam narasi yang personal dan reflektif.

Diproduseri bersama Spencer Stewart, dan Aaron Dessner, 'A Matter of Time: The Final Hour' merekam fase kebangkitan emosional Laufey saat merangkul kecemasan dan kerentanan yang hadir bersama pengalaman cinta yang nyata dalam berbagai bentuk.

Edisi deluxe tersebut akan membuat total lima belas lagu dari album aslinya serta empat lagu yang belum pernah dirilis.

Awal bulan ini, Laufey kembali mencatatkan prestasi di ajang GRAMMY Awards ke-68 dengan memenangkan kategori Best Traditional Pop Vocal Album lewat albumnya, 'A Matter of Time'.