Laufey Rilis Album A Matter of Time, Dirayakan di 10 Kota Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi berdarah Islandia-Tiongkok, Laufey akhirnya melepas album terbaru yang bertitel A Matter of Time.

Album yang dirilis melalui Vingolf Recordings / AWAL itu sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital mulai 22 Agustus 2025.

Laufey lewat A Matter of Time menghadirkan sisi paling jujur dan rentan dalam dirinya.

Album tersebut terasa lebih terbuka, menyingkap emosi yang berlapis dan cerita-cerita yang begitu personal di balik setiap lagu.

Bila selama ini dikenal dengan nuansa elegan yang rapi dan penuh gradasi klasik, kali ini Laufey justru membiarkan dirinya tampil apa adanya sambil memeluk sisi kerumitan, dan sisi rapuh manusiawi yang tidak ideal.

Dalam rangka merayakan album terbaru, pada 24 Agustus juga menandai perayaan tahunan ke-3 dari A Very Laufey Day, sebuah aktivasi global yang mengajak penggemar Laufey (Lauvers) untuk merayakan 'sehari bersama Laufey' di lebih dari 75 kota di seluruh dunia, termasuk Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura, Manila, Bangkok, dan Taipei.

Setiap kota akan menghadirkan kegiatan kurasi khas yang terinspirasi oleh Laufey, mulai dari rak pakaian 'Laufeycore' di toko-toko thrift, minuman spesial 'A Matcha of Time' di kafe terpilih, rasa frozen yogurt dan es krim gelato edisi terbatas, serta rekomendasi bacaan dari Laufey Book Club di toko buku terpilih.

Hari tersebut akan ditutup dengan sebuah penampilan spesial dari Laufey yang disiarkan langsung dari Los Angeles melalui TikTok LIVE, hasil kolaborasi global bersama platform hiburan itu.