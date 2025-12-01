Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Laut Bercerita Pertemukan Reza Rahadian dan Dian Sastrowardoyo

Senin, 01 Desember 2025 – 19:29 WIB
Laut Bercerita Pertemukan Reza Rahadian dan Dian Sastrowardoyo - JPNN.COM
Dian Sastrowardoyo dan Reza Rahadian dalam film Laut Bercerita. Foto: Dok. Pal 8 Pictures

jpnn.com, JAKARTA - Matilah Kau Mati. Kau akan lahir berkali-kali. Kutipan tersebut merupakan cuplikan populer dari novel bestseller, Laut Bercerita karya Leila S.Chudori.

Kini, Pal 8 Pictures dengan bangga memperkenalkan produksi film panjang pertamanya yang diadaptasi dari novel
tersebut dengan judul sama.

Pengumuman Laut Bercerita sebagai debut Pal 8 Pictures dilakukan di JAFF Market, Yogyakarta, pada Senin, 1 Desember 2025.

Baca Juga:

Film drama fiksi berlatar peristiwa akhir 1990-an itu diarahkan sutradara terkemuka Yosep Anggi Noen.

Pengambilan gambar dilaksanakan pada akhir 2025 antara lain di Semarang dan Salatiga, Jawa Tengah, serta Sukabumi, Jawa Barat.

Skenario film Laut Bercerita diadaptasi dan ditulis bersama oleh Leila S. Chudori dan Yosep Anggi Noen.

Baca Juga:

Pal 8 Pictures memproduksi film itu didukung, antara lain, oleh VMS Studio, Jagartha Group, dan Lynx Films.

Film Laut Bercerita bertutur tentang keluarga Arya Wibisono yang kehilangan putera sulung, Biru Laut. Kabar yang beredar, Biru Laut dan beberapa kawannya yang tergabung dalam kelompok diskusi mahasiswa ditahan oleh orang-orang tidak dikenal.

Pengumuman Laut Bercerita sebagai debut Pal 8 Pictures dilakukan di JAFF Market, Yogyakarta, pada Senin, 1 Desember 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   laut bercerita  Reza Rahadian  Dian Sastrowardoyo  Pal 8 Pictures 
BERITA LAUT BERCERITA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp