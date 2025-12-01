Laut Bercerita Pertemukan Reza Rahadian dan Dian Sastrowardoyo

Senin, 01 Desember 2025 – 19:29 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Matilah Kau Mati. Kau akan lahir berkali-kali. Kutipan tersebut merupakan cuplikan populer dari novel bestseller, Laut Bercerita karya Leila S.Chudori.

Kini, Pal 8 Pictures dengan bangga memperkenalkan produksi film panjang pertamanya yang diadaptasi dari novel

tersebut dengan judul sama.

Pengumuman Laut Bercerita sebagai debut Pal 8 Pictures dilakukan di JAFF Market, Yogyakarta, pada Senin, 1 Desember 2025.

Film drama fiksi berlatar peristiwa akhir 1990-an itu diarahkan sutradara terkemuka Yosep Anggi Noen.

Pengambilan gambar dilaksanakan pada akhir 2025 antara lain di Semarang dan Salatiga, Jawa Tengah, serta Sukabumi, Jawa Barat.

Skenario film Laut Bercerita diadaptasi dan ditulis bersama oleh Leila S. Chudori dan Yosep Anggi Noen.

Baca Juga: Dian Sastrowardoyo Beri Bocoran Soal Film Esok Tanpa Ibu

Pal 8 Pictures memproduksi film itu didukung, antara lain, oleh VMS Studio, Jagartha Group, dan Lynx Films.

Film Laut Bercerita bertutur tentang keluarga Arya Wibisono yang kehilangan putera sulung, Biru Laut. Kabar yang beredar, Biru Laut dan beberapa kawannya yang tergabung dalam kelompok diskusi mahasiswa ditahan oleh orang-orang tidak dikenal.