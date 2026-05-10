Lautan Bobotoh Penuhi Nobar Persija vs Persib di Bandung, Polisi Antisipasi Euforia Pertandingan

jpnn.com - Ratusan Bobotoh memadati kawasan The Park - Pasar Kreatif Jawa Barat di Jalan Pahlawan, Kota Bandung, untuk mengikuti kegiatan nobar pertandingan Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta.

Acara nobar yang digelar oleh komunitas Viking Persib Club (VPC) itu memfasilitasi Bobotoh yang tidak bisa menyaksikan secara langsung laga di Stadion Segiri, Samarinda.

Pantauan wartawan di lokasi, para Bobotoh satu per satu mendatangi area The Park. Mereka datang ada yang bersama keluarga, pasangan, hingga kerabat dekat.

Tiket gelang tampak melingkar di lengan Bobotoh. Kegiatan nobar ini di tarif Rp65 ribu untuk setiap pengunjung yang hadir.

The Park - Pasar Kreatif Jawa Barat adalah satu dari ratusan titik tempat nobar pertandingan Persija vs Persib di Kota Bandung.

Kabag Ops Polrestabes Bandung, AKBP Asep Saepudin mengatakan, aparat gabungan dari polisi, TNI, dan instansi terkait sudah disebar.

"Personel yang kami kerahkan 2.720 orang. Mereka tersebar di beberapa titik untuk melakukan pengamanan," kata Asep di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Minggu (10/5/2026).

Dia menyebut lebih dari 100 titik nobar digelar hari ini. Diantaranya seperti di Mapolrestabes Bandung dan Pasar Kreatif Jawa Barat.