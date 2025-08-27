Lautan Luas & PTPL Teken MoU Bidang Specialty Chemicals dan Lubricants

jpnn.com, JAKARTA - PT Lautan Luas Tbk (LTLS), perusahaan penyedia bahan baku dan solusi kimia terintegrasi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan PT Pertamina Lubricants (PTPL), anak usaha Pertamina yang bergerak di bidang pelumas dan speciality chemicals dengan jaringan produksi dan distribusi global.

Perusahaan dengan pengalaman 74 tahun melalui tiga sektor bisnis—manufaktur, distribusi, serta layanan pendukung dan jasa itu menekrn MoU sebagai langkah awal menjajaki peluang kolaborasi strategis dalam pengembangan dan penyediaan produk specialty chemicals serta lubricants.

Ruang lingkup penjajakan meliputi pemenuhan kebutuhan pelumas industri, termasuk pelumas food grade untuk aplikasi hidrolik dan roda gigi, serta metal working fluid yang berpotensi dipasarkan kembali oleh Lautan Luas hingga peluang joint development produk bernilai tambah (High Value Added/HVA) seperti bahan baku LBO untuk white oil dan aditif anti-busa (anti-foam additive).

Direktur Pengelola PT Lautan Luas Tbk, Joshua C. Asali, mengatakan kerja sama ini akan membuka peluang besar untuk sinergi antara Lautan Luas dan Pertamina Lubricants.

"Lebih dari sekadar penjajakan bisnis, kami melihat kolaborasi ini dapat berkontribusi pada kemandirian industri nasional melalui substitusi impor, efisiensi rantai pasok, serta pengembangan produk specialty chemicals bernilai tambah tinggi yang dihasilkan dari riset di dalam negeri.”

Direktur Komersial PT Lautan Luas Tbk, Soewandhi Soekamto mengaku percaya, melalui penjajakan potensi kolaborasi ini, kedua perusahaan dapat menghadirkan efisiensi, memperluas pangsa pasar kedua perusahaan, sekaligus mendukung pertumbuhan industri dalam negeri.

Direktur Utama PT Pertamina Lubricants Werry Prayogi menyampaikan kolaborasi ini sejalan dengan strategi perusahaan untuk memperluas portofolio produk dan memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok domestik dan global.

Menurut dia, kemitraan dengan Lautan Luas sejalan dengan komitmen Pertamina Lubricants untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk yang relevan dengan kebutuhan industri.