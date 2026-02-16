Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Event

Lautan Piyama di Lapangan Merdeka, Extrajoss Ultimate Takeover Hadir di Medan

Senin, 16 Februari 2026 – 15:26 WIB
Lautan Piyama di Lapangan Merdeka, Extrajoss Ultimate Takeover Hadir di Medan
Ribuan anak muda yang mengenakan piyama tumpah ruah di Lapangan Merdeka untuk meramaikan gelaran Extrajoss Ultimate Takeover di Medan. Foto dok. Bintang Toedjoe,

jpnn.com, JAKARTA - Setelah membuat heboh Jakarta dan Bandung, kini Kota Medan yang menjadi sasaran kegiatan kampanye energi luar biasa Extrajoss.

Ribuan anak muda yang menjadi peserta tumpah ruah di Lapangan Merdeka meramaikan Extrajoss Ultimate Takeover Medan.

"Yang berbeda di acara ini, alih-alih mereka memakai pakaian olahraga biasa, massa justru terlihat mengenakan piyama saat melakukan pawai sepanjang 2 kilometer," kata Head of Marketing, Media, and Consumer Insight PT. Bintang Toedjoe, Arwin Nugraha Hutasoit, Senin (16/2).

Dia menjelaskan penggunaan piyama bukan tanpa alasan, karena menjadi simbol dari "mimpi" yang dibawa ke ruang publik.

Suasana acara makin ramai dengan kehadiran berbagai elemen unik seperti aksi komunitas skateboard, BMX, sepatu roda, cosplay, hingga poundfit.

"Kehadiran berbagai komunitas sekaligus untuk turut memeriahkan kegiatan ini," ungkapnya.

Selain itu, dalam parade komunitas juga tampak peserta menghadirkan sofabed, ranjang beroda, hingga karaoke cart yang melaju bersama rombongan pawai.

Acara makin meriah dengan penampilan dari Moluccan Soul dan dentuman musik dari DJ on stage.

Ribuan anak muda yang mengenakan piyama tumpah ruah di Lapangan Merdeka untuk meramaikan gelaran Extrajoss Ultimate Takeover di Medan

