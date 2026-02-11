LavAni Juara di Seri Reguler, Bhayangkara Siap Ubah Peta Persaingan

jpnn.com, JAKARTA - Tim voli putra Jakarta LavAni dipastikan menjadi juara putaran kedua Proliga 2026 seusai mengalahkan Surabaya Samator.

Berlaga di GOR Utama, Bojonegoro, Kamis (12/2), skuad asuhan David Lee itu menang dengan skor 3-0 (25-13, 30-28, 25-20).

Kemenangan ini membuat Dio Zulfikri dan kolega meraih kemenangan kedelapan secara beruntun.

Asisten pelatih LavAni Erwin Rusni mengungkapkan bahwa timnya mencoba mempersiapkan diri untuk menghadapi final four.

Rotasi pemain tim milik Susilo Bambang Yudhoyono itu terbukti ampuh setelah beberapa pemain pelapis yaitu Reyval Deho Fernanda tampil solid.

“Pelatih sempat melakukan rotasi pemain untuk mencoba pemain menghadapi final four nanti,” katanya.

“Rotasi itu dilakukan agar semua pemain siap main di final four," ujar mantan setter Jakarta P2B Sananta itu.

Jakarta LavAni sejauh ini menjadi kandidat juara seusai sepanjang musim reguler tampil solid.