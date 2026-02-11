Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga

LavAni Juara di Seri Reguler, Bhayangkara Siap Ubah Peta Persaingan

Jumat, 13 Februari 2026 – 00:34 WIB
LavAni Juara di Seri Reguler, Bhayangkara Siap Ubah Peta Persaingan - JPNN.COM
Pemain asing Jakarta LavAni Taylor Sander saat berlaga pada ajang Proliga 2026 di GOR Utama, Bojonegoro, Kamis (12/2). Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com, JAKARTA - Tim voli putra Jakarta LavAni dipastikan menjadi juara putaran kedua Proliga 2026 seusai mengalahkan Surabaya Samator.

Berlaga di GOR Utama, Bojonegoro, Kamis (12/2), skuad asuhan David Lee itu menang dengan skor 3-0 (25-13, 30-28, 25-20).

Kemenangan ini membuat Dio Zulfikri dan kolega meraih kemenangan kedelapan secara beruntun.

Baca Juga:

Asisten pelatih LavAni Erwin Rusni mengungkapkan bahwa timnya mencoba mempersiapkan diri untuk menghadapi final four.

Rotasi pemain tim milik Susilo Bambang Yudhoyono itu terbukti ampuh setelah beberapa pemain pelapis yaitu Reyval Deho Fernanda tampil solid.

“Pelatih sempat melakukan rotasi pemain untuk mencoba pemain menghadapi final four nanti,” katanya.

Baca Juga:

“Rotasi itu dilakukan agar semua pemain siap main di final four," ujar mantan setter Jakarta P2B Sananta itu.

Jakarta LavAni sejauh ini menjadi kandidat juara seusai sepanjang musim reguler tampil solid.

Jakarta LavAni dipastikan menjadi juara putaran kedua Proliga 2026 seusai mengalahkan Surabaya Samator, Kamis (12/2).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jakarta Lavani  Lavani  Bhayangkara presisi  Proliga 2026  Surabaya Samator 
BERITA JAKARTA LAVANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp