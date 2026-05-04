Lawan Arus, Pengendara Motor Tewas Ditabrak Truk di Pekanbaru

jpnn.com, PEKANBARU - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Soekarno Hatta jalur barat, tepatnya di dekat U-Turn Elang Auto, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru.

Insiden maut itu terjadi pada Selasa (5/5/2026) melibatkan sepeda motor dan sebuah mobil truk boks, yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia.

Korban bernama Saliwar (53) tewas di lokasi kejadian setelah mengalami luka berat di bagian kepala dan dada.

“Jenazah korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Arifin Achmad Pekanbaru,” kata Kasatlantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio BW Wicaksana.

Kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Suzuki Spin dengan nomor polisi BM 6983 CX yang dikendarai korban, serta mobil truk boks Hino BM 8023 TY yang dikemudikan Joni Saputra (46), seorang sopir.

Satrio menjelaskan kecelakaan bermula saat sepeda motor yang dikendarai korban melaju dari arah utara menuju selatan dengan melawan arus lalu lintas.

Saat mendekati U-Turn Elang Auto, korban bertabrakan dengan truk box yang datang dari arah berlawanan, yakni dari selatan menuju utara di jalur yang sama.

“Akibat benturan tersebut, sepeda motor mengalami kerusakan pada bagian depan dan samping, sementara truk box mengalami kerusakan di bagian depan,” jelasnya.