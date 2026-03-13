Lawan DBD, Takeda, IFRC & PMI Luncurkan Aliansi United Against Dengue di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Takeda, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), dan Palang Merah Indonesia (PMI) resmi meluncurkan aliansi United Against Dengue (UAD) di Indonesia.

Indonesia mencatatkan sejarah sebagai negara pertama yang mengaktifkan kemitraan regional ini di tingkat nasional.

Langkah ini bertujuan memperkuat ketahanan masyarakat serta mendukung target pemerintah mencapai nol kematian akibat dengue pada 2030.

Urgensi peluncuran aliansi ini didasari oleh data kesehatan yang mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO) 2024, terdapat 14,6 juta kasus dengue dengan 12.000 kematian di seluruh dunia.

"Melalui aliansi United Against Dengue, kami mendorong penguatan upaya pencegahan melalui edukasi yang menjangkau berbagai elemen masyarakat," kata Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines, Andreas Gutknecht, Kamis (12/3).

Di tingkat nasional, data BPJS Kesehatan pada 2024 menunjukkan terdapat 1.055.255 rawat inap akibat dengue (di luar status Kejadian Luar Biasa). Selain itu, beban ekonomi yang terjadi akibat hal itu, mencapai Rp3 triliun, sesuatu yang menjadi peringatan keras bagi stabilitas ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Oleh sebab itu, DBD/dengue menjadi ancaman serius bagi seluruh masyarakat, baik mereka yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Sebagai mitra jangka panjang bagi Indonesia, Takeda berkomitmen untuk melawan DBD/dengue melalui kemitraan publik-swasta yang kuat guna mendukung tercapainya tujuan nol kematian akibat dengue pada 2030.

