Lawan Distraksi Digital, Timothy Ronald Bongkar Rahasia Gen Z Taklukan Krisis Global

jpnn.com, JAKARTA - Influencer finansial sekaligus Co-Founder Akademi Crypto, Timothy Ronald, kembali memicu perbincangan hangat di kalangan anak muda.

Melalui unggahan video terbarunya yang bertajuk "Video Ini Gua Buat Untuk Gen Z", Timothy membedah realita pahit sekaligus peluang emas yang dihadapi generasi muda di tengah ketidakpastian dunia saat ini.

Video yang tayang pada Maret tersebut mendadak viral dengan torehan lebih dari 310 ribu penayangan.

"Saya sengaja membuat konten ini karena melihat banyak Gen Z yang mulai kehilangan arah akibat perubahan ekonomi dan teknologi yang bergerak terlalu cepat," kata Timothy, Minggu (29/3).

Dia menyoroti kontradiksi yang dialami generasi sekarang: peluang untuk membangun sesuatu sangat besar, namun gangguan (distraksi) digital juga jauh lebih kuat.

Menurutnya, saat ini siapa pun bisa sukses tanpa perlu menunggu kesempatan dari orang lain karena akses informasi yang terbuka lebar.

"Sekarang itu udah enggak ada constraint (hambatan) lagi. Orang yang punya ide bagus dengan tools yang ada sekarang, kalian bisa bikin apa pun," tegasnya.

Dia juga memperingatkan bahwa media sosial dan konten singkat sering kali menjadi jebakan. Banyak anak muda yang membuang waktu produktif mereka hanya untuk membandingkan diri dengan orang lain di internet, yang akhirnya justru menghambat perkembangan diri.