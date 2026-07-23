Lawan Korea, Timnas Voli Putri Indonesia Didorong Tampil Berani

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia diharapkan mampu memberikan perlawanan saat menghadapi Korea dalam laga uji coba.

Manajer Timnas voli putri Indonesia Luciana Taroreh meminta skuad asuhan Marcos Sugiyama tampil percaya diri sejak awal pertandingan.

Dengan bermain lepas, para pemain diharapkan mampu mengeluarkan kemampuan terbaik sekaligus mengimbangi permainan tim Negeri Ginseng.

"Menghadapi laga pertama, kami mendorong para pemain untuk tampil percaya diri, berani mengeluarkan kemampuan terbaiknya, dan tetap disiplin menjalankan instruksi pelatih," ujar wanita yang akrab disapa Uci itu saat dihubungi JPNN.com, Kamis (23/7/2026).

Pada kesempatan ini, Timnas voli putri Indonesia membawa 14 pemain ke Korea.

Seluruh pemain diharapkan mendapat kesempatan tampil agar bisa merasakan atmosfer pertandingan internasional.

Apalagi, rangkaian uji coba di Korea menjadi bagian penting dari persiapan menghadapi SEA V Cup 2026 pekan depan.

"Kami meminta para pemain untuk fokus dan menjaga konsistensi permainan, sehingga mental bertanding mereka kuat."