JPNN.com - Nasional

Lawan Mafia Tanah, Menteri Nusron Singgung soal Moral Jajaran BPN

Selasa, 18 November 2025 – 02:02 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Foto: Humas Kementerian ATR/BPN

jpnn.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut integritas dan keteguhan moral jajaran BPN menjadi kunci utama melawan mafia tanah.

Nusron mengatakan selama jajaran BPN tidak mau diajak kongkalikong, mafia tanah pasti kabur.

"Mereka hanya bisa bergerak kalau ada pintu yang dibukakan dari dalam. Kalau kita menutup rapat celah itu, mereka buyar dengan sendirinya,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Menurut Nusron, seluruh upaya digitalisasi, perbaikan tata kelola, hingga penguatan regulasi akan sia-sia jika masih ada celah kompromi di internal Kementerian ATR/BPN.

Praktik kejahatan akan selalu mencari celah dalam berbagai bentuk, di mana pun dan dalam zaman apa pun.

Setiap negara modern selalu berhadapan dengan dua kekuatan, yakni mereka yang menjaga ketertiban dan mereka yang mencoba merusaknya.

Oleh karena itu, strategi utama bukan hanya mengejar pelaku, tetapi memperkuat benteng utama negara, yaitu integritas aparatur Kementerian ATR/BPN.

"Kita berantas, mereka akan muncul lagi dalam bentuk berbeda. Yang berubah hanya modelnya, bukan niat jahatnya. Cara paling efektif menghadapi mafia tanah adalah memastikan orang BPN kuat, proper, dan tegas menegakkan aturan," tutur Nusron Wahid.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyinggung soal moral jajaran BPN saat berbicara lawan mafia tanah. Keteguhan integritas internal jadi kunci.

