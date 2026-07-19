Lawan Tren Diabetes, Inovasi ‘GlucoStrip’ Karya Virty Kiraina Rowi dan Tim Raih Emas WICO 2026 di Seoul

jpnn.com, JAKARTA - Berawal dari keresahan terhadap tingginya angka konsumsi gula yang memicu ancaman diabetes, sekelompok pelajar SMA asal Indonesia sukses menciptakan sebuah terobosan medis inovatif di kancah internasional.

Lewat karya berjudul ‘GlucoStrip, Virty Kiraina Rowi bersama timnya berhasil merebut perhatian dunia dan memboyong medali Emas (Gold Award) pada ajang World Invention Creativity Olympic (WICO) 2026 di Korea Selatan.

Prestasi gemilang di panggung dunia ini sukses diukir oleh remaja berbakat yang akrab disapa Kirei tersebut bersama rekan satu timnya: Indira Aulia Ramadhani, Maylaffathiya Alya Mumtaz, Rumaisha Nagib, dan Shaffaira Zahra Adityazka.

Tim siswa SMA berprestasi ini berhasil menaklukkan kompetisi ilmiah internasional berkategori elite yang berlangsung pada 16-18 Juli 2026.

Virty Kiraina Rowi yang karib disapa Kirei, menyampaikan latar belakang lahirnya inovasi tersebut muncul dari keresahan mereka terhadap meningkatnya kasus diabetes di Tanah Air.

"Kami melihat tingginya ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi gula harian yang berisiko tinggi bagi kesehatan jangka panjang. Lewat GlucoStrip, kami ingin menghadirkan alternatif berbasis oral film yang praktis untuk membantu mengontrol asupan gula tersebut secara efektif,” ungkap Kirei.

Panggung Inovator Muda Se-Dunia

WICO bukanlah kompetisi kaleng-kaleng. Diselenggarakan oleh Korea Uiversity Invention Association (KUIA) dan didukung oleh parlemen Korea Selatan, ajang tahunan ini menjadi barometer kreativitas pelajar di seluruh dunia.