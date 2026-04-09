JPNN.com - Entertainment - Event

Lawless Jakarta Bawa Talkshow Scream of the Sirens ke Medan

Kamis, 09 April 2026 – 22:22 WIB
Rangkaian Kompetisi Artwork 'Scream Of The Sirens' digelar di Sei Serayu, Medan pada 11 April 2026. Foto: Dok. Lawless Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian Kompetisi Artwork 'Scream Of The Sirens' yang digelar Lawless Jakarta terus berlanjut.

Setelah sukses digelar di Bandung pada bulan lalu, rangkaian acara dari kampanye Scream of the Sirens Artwork Competition kini menuju Medan.

Lawless Jakarta bersama Magnumotion yang digerakkan oleh NorthMagz akan menggelar sebuah talkshow kreatif yang menghadirkan para pelaku seni dari berbagai latar belakang.

Acara tersebut akan berlangsung pada 11 April 2026 di Sei Serayu, Medan, dengan menghadirkan sejumlah pembicara yang aktif di dunia musik dan seni visual.

Antara lain, Arian 13 dari Lawless Jakarta, Gambenk dari Sucking ID, serta seniman visual asal Medan Mr Tengpeng.

Dalam sesi talkshow itu, para pembicara akan berbagi pengalaman, perspektif, serta proses kreatif mereka dalam berkarya di dunia musik, ilustrasi, dan budaya independen.

Selain talkshow, kegiatan juga diramaikan oleh penampilan band-band lokal Medan seperti Saint Ali, Leuser, Just Step, dan Blown to Atom, yang menambah energi dan atmosfer khas kancah independen kota tersebut.

Talkshow tersebut merupakan bagian dari rangkaian kampanye Scream of the Sirens Artwork Competition, sebuah kompetisi ilustrasi yang diinisiasi oleh Lawless Jakarta bersama Magnumotion.

