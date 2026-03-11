Lawless Jakarta Gelar Kompetisi Artwork 'Scream Of The Sirens'

jpnn.com, JAKARTA - Lawless Jakarta berkolaborasi dengan Magnumotion mengadakan kompetisi artwork bertema Scream of The Sirens.

Kompetisi artwork yang berlangsung dari 25 Februari 2026 - 30 Mei 2026 itu dibuka untuk pemula dan kalangan profesional.

Selain itu, akan ada juga talkshow yang bertujuan untuk menambah inspirasi para artworker dalam menggambar atau bahkan dorongan lebih untuk mengikuti Scream of The Sirens.

Talkshow pertama akan diselenggarakan di Hallway Bandung pada 15 Maret 2026, menghadirkan pembicara Angga (Doomsday Open Air), KenTerror (Mayhem Studio), dan Arian13 (Lawless Jakarta).

Setelah Bandung, rangkaian talkshow juga akan digelar di Medan dan Jakarta.

Tema Scream of The Sirens terinspirasi dari figur siren dalam legenda, makhluk dengan suara yang mampu memikat sekaligus membebaskan.

Dalam kompetisi tersebut, 'teriakan' dimaknai sebagai simbol kekuatan: bukan ketakutan, bukan keheningan, melainkan keberanian untuk bersuara.

Hal itu mewakili Lawless Jakarta dan Magnumotion dalam wujud paling murni. Semangat jalanan yang liar, suara bawah tanah yang tidak pernah diam, tinta yang menodai tanpa izin.