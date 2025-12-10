Lawless Jakarta Hadirkan Koleksi Kolaborasi dengan Black Sabbath

Rabu, 10 Desember 2025 – 19:59 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Lawless Jakarta, ikon subkultur bising, motor, musik, dan gaya hidup asal Indonesia kembali menghadirkan produk kolaborasi mengejutkan.

Setelah sukses dengan kolaborasi Evil Alliance bersama Slayer pada 2022, Lawless Jakarta kini menjalin sinergi dengan Black Sabbath, band pelopor heavy metal dunia.

Pertemuan dua ikon dalam satu momen bersejarah itu menghasilkan Heavier Than Ever, lebih dari sekadar rilisan, tetapi perayaan warisan, identitas, dan suara.

Kolaborasi Lawless Jakarta dengan Black Sabbath dibangun atas kerja sama langsung dengan Universal Music Indonesia selaku label resmi, dan Bravado sebagai pemegang lisensi sah untuk merchandise global Black Sabbath.

Proses kreatif dan legalitasnya melibatkan rapat intens antara tim Lawless Jakarta, Universal Music Indonesia, Bravado, serta perwakilan resmi dari Black Sabbath.

"Kolaborasi ini sudah kami persiapkan sejak dua tahun lalu, akhirnya terwujud," kata Sammy Bramantyo dari Lawless Jakarta di Lawless Burgerbar, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (10/12).

Heavier Than Ever tidak hanya merilis merchandise, tetapi melintasi seluruh DNA Lawless Jakarta.

Koleksi tersebut mencakup apparel grafis berbahan heavy cotton, skate deck edisi spesial, dan helm motor hasil desain kolaboratif. Sebuah paket lengkap yang menyatukan musik, gaya, dan kendaraan.