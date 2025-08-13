Close Banner Apps JPNN.com
Lifestyle - Hobi

Lawless Jakarta Persembahkan Koleksi Baru 'System: Error'

Rabu, 13 Agustus 2025 – 15:15 WIB
Lawless Jakarta Persembahkan Koleksi Baru 'System: Error' - JPNN.COM
Lawless Jakarta meluncurkan koleksi terbaru bertajuk System: Error dengan jumlah terbatas. Foto: Dok. Lawless Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Lawless Jakarta meluncurkan koleksi terbaru bertajuk System: Error dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-14.

Koleksi dengan jumlah terbatas itu dirancang dalam kekacauan dan dibuat untuk mereka yang hidup dalam kegagalan sistem dan siap melakukan reboot.

Mini drop terbaru dari Lawless Jakarta tersebut bakal dirilis mulai 15 Agustus 2025.

Adapun koleksi System: Error terdiri dari T-shirt ‘Red Embroidered Initials Outline Logo’, T-shirt Grafis ‘Fenrir’, Celana Cargo Convertible ‘Loadout’ (Hitam dan Abu-Abu), Boonie Hat ‘Siege’ dengan 2 Button ukuran 1, Pin Enamel ‘Ouroboros’, dan Pin Enamel Logo ‘Nomad’.

Seluruh produk tersedia dalam jumlah terbatas dan dapat dibeli secara online maupun offline melalui Lawless Jakarta.

Dalam rangka merayakan peluncuran koleksi baru, Lawless Jakarta akan mengadakan launch party dan product showcase dengan tema System: Error di Flowbar, Melawai, Blok M pada Jumat (15/8).

Acara tersebut bakal menampilkan pertunjukan hardcore dari 8 band yang berasal dari Jakarta Hardcore dan sekitarnya, seperti A Thousand Punches, Centra, End In Pain, Final Attack, Frack, Outspace, Raincoat, Stomp Brigade.

Showcase System: Error akan menjadi satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan penawaran khusus eksklusif saat launching dan melihat langsung koleksi baru dari Lawless Jakarta pertama kali. 

