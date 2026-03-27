Layanan Angkutan Hewan Peliharaan Banjir Peminat, KAI Logistik Catat 13.435 Pengiriman

jpnn.com, JAKARTA - Layanan angkutan hewan peliharaan banjir peminat selama periode Ramadan hingga Idulfitri 2026.

Tercatat sebanyak 13.435 ekor pengiriman hewan peliharaan, mencerminkan tren peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan logistik yang aman, nyaman, dan tepercaya bagi hewan kesayangan mereka.

”Puncak pengiriman terjadi pada minggu kedua Ramadan dengan volume mencapai 3.689 ekor, dengan rata-rata pengiriman harian tercatat sebesar 527 ekor, meningkat sekitar 8% dibandingkan pada periode hari reguler," ujar Adjeng Puri Adhatu, Manager of Public Relations KAI Logistik.

"Tren positif ini juga tetap terlihat pada pekan terakhir Ramadan yang mencatatkan angka 3.703 hewan peliharaan, atau meningkat signifikan sebesar 57% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 2.357 ekor," imbuhnya.

Dari sisi distribusi, sejumlah kota seperti Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, dan Purwokerto menjadi tujuan favorit pengiriman hewan peliharaan.

Sementara itu, kota-kota seperti Tulungagung, Blitar, Kediri, Pati, Solo, Yogyakarta, dan Malang tercatat sebagai titik pengiriman terbanyak.

Beberapa di antaranya juga dikenal sebagai sentra ikan hias, yang menjadi salah satu jenis hewan peliharaan yang dikirimkan selama periode ini.

”Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan mobilitas masyarakat selama musim mudik, tetapi juga menegaskan bahwa layanan pengiriman hewan peliharaan kini telah menjadi bagian dari ekosistem kehidupan masyarakat. Hewan peliharaan semakin diposisikan sebagai bagian dari keluarga, sehingga kebutuhan akan layanan transportasi yang memastikan keamanan dan kenyamanan menjadi semakin relevan,” tutur Adjeng.