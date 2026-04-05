Layanan Immicare Imigrasi Batam Diapresiasi Masyarakat

Minggu, 05 April 2026 – 13:26 WIB
Lina, perwakilan keluarga mengapresiai Imigrasi Batam melalui Program Immicare. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Inovasi layanan Immicare dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam mendapat apresiasi luas dari masyarakat.

Layanan jemput bola ini dinilai menjadi solusi cepat dalam kondisi darurat, bahkan berperan penting dalam penyelamatan nyawa.

Apresiasi tersebut disampaikan keluarga seorang balita pasien emergency yang harus segera dirujuk ke Malaysia untuk mendapatkan penanganan medis intensif.

Lina, salah satu anggota keluarga pasien mengaku terbantu dengan kecepatan layanan Immicare yang memungkinkan pengurusan paspor selesai hanya dalam hitungan jam.

“Kalau tidak ada Immicare, kami tidak tahu bagaimana nasib anak kami. Prosesnya sangat cepat, sehingga kami bisa langsung berangkat ke Malaysia untuk pengobatan,” kata Lina dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Minggu (5/4).

Diketahui, layanan Immicare diberikan kepada keluarga tersebut pada 4 Maret 2026 di Rumah Sakit Awal Bros Batam.

Saat itu, kondisi darurat mengharuskan pasien segera diberangkatkan ke luar negeri, sementara dokumen perjalanan belum tersedia.

Dengan respons cepat dari petugas imigrasi, paspor berhasil diterbitkan dalam waktu singkat.

