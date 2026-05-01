Layanan Kereta Api Berangsur Normal Seusai Tragedi Bekasi Timur, KAI Jamin Refund Tiket

jpnn.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus memastikan proses pemulihan layanan Kereta Api Jarak Jauh (KA JJ) tetap berjalan pascainsiden di Bekasi Timur, beberapa waktu lalu.

Layanan kereta api sudah kembali normal secara bertahap sejak 30 April 2026, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesiapan operasional.

Meski upaya normalisasi terus dilakukan, perjalanan kereta api saat ini disebut masih mengalami sejumlah kelambatan.

KAI menjelaskan hal tersebut bagian dari proses penyesuaian pola operasi yang dilakukan secara hati-hati agar perjalanan dapat kembali berjalan aman dan terkendali.

Di tengah proses pemulihan ini, KAI memastikan pemenuhan hak pelanggan tetap menjadi prioritas utama.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan kebijakan pengembalian dana (refund) diberikan secara penuh untuk memberikan kepastian bagi pelanggan.

“KAI memberikan pengembalian bea tiket sebesar 100% di luar bea pesan bagi pelanggan yang terdampak. Seluruh proses dapat diakses dengan mudah melalui

berbagai kanal layanan,” ujar Anne dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (1/5).