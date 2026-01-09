Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Layanan Kesehatan Gratis Diberikan bagi Penyintas Banjir di Tapanuli Tengah

Jumat, 09 Januari 2026 – 23:37 WIB
Layanan Kesehatan Gratis Diberikan bagi Penyintas Banjir di Tapanuli Tengah - JPNN.COM
Layanan kesehatan gratis digelar untuk warga penyintas banjir di Kecamatan Tukka, Tapanuli Tengah. Foto: Baznas

jpnn.com, TAPANULI TENGAH - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memberikan layanan kesehatan gratis bagi penyintas banjir di Kecamatan Tukka, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.

Program ini digelar untuk memastikan warga terdampak mendapatkan penanganan kesehatan cepat pascabencana.

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, MA., mengatakan BAZNAS turun langsung ke lokasi terdampak untuk memberikan bantuan, termasuk melalui layanan kesehatan.

"Tim dari Rumah Sehat BAZNAS dengan sigap memberikan berbagai layanan berupa pemeriksaan kesehatan, pemberian obat, dan pemberian vitamin bagi saudara-saudara kita di Tapanuli Tengah yang terkena musibah,” ujar Saidah dalam keterangan tertulis, Jumat (9/1/2026).

Dia menjelaskan bahwa penanganan kesehatan di wilayah bencana harus dilakukan segera karena risiko penyakit meningkat pascabanjir. Pemeriksaan medis dilakukan untuk mengidentifikasi dan menangani berbagai keluhan kesehatan warga.

Dari hasil pemeriksaan, sejumlah keluhan ditemukan pada warga, di antaranya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, dispepsia, demam, serta dermatitis atau peradangan kulit akibat jamur, alergi, maupun iritasi.

Saidah berharap layanan kesehatan dan obat-obatan gratis dari BAZNAS dapat membantu menjaga kondisi para penyintas serta mencegah masalah kesehatan yang lebih serius.

“BAZNAS juga mengajak masyarakat untuk terus berdoa dan membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana, khususnya di wilayah Sumatra,” tambahnya.

Layanan kesehatan gratis digelar untuk warga penyintas banjir di Kecamatan Tukka, Tapanuli Tengah.

