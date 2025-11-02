Layanan Keuangan Inklusif & Berkelanjutan, Indodana Finance Penghargaan Bergengsi

jpnn.com, JAKARTA - PT Indodana Multi Finance turut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif melalui layanan Indodana PayLater dengan hadir di lebih dari 55 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.

Layanan Indodana PayLater memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup mereka dengan menggunakan aplikasi Indodana Finance yang menghadirkan layanan yang fleksibel, nyaman dan aman.

Atas konsistensi kinerja dan kontribusinya terhadap pengembangan sektor keuangan nasional, Indodana Finance berhasil meraih predikat “Sangat Bagus” dalam penghargaan The Finance Awards 2025 pada kategori ‘Perusahaan Pembiayaan Beraset Rp1 Triliun Sampai Dengan di Bawah Rp 2,5 Triliun’ .

Penghargaan ini diberikan oleh majalah The Finance, bagian dari Infobank Media Group, dalam ajang “TOP 20 Financial Institution & The Finance Awards 2025”, sebagai bentuk apresiasi terhadap lembaga keuangan yang mampu menjaga stabilitas kinerja sangat bagus serta menjaga pertumbuhan positif selama tiga periode keuangan berturut-turut.

Direktur Utama Indodana Finance Mira Wibowo menyampaikan apresiasi ini menjadi bukti nyata komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan solusi pembiayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berfokus menjadi solusi layanan keuangan yang mudah diakses, fleksibel, nyaman dan aman.

“Kami percaya bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif bisa tercapai lewat layanan pembiayaan yang bisa terus beradaptasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat” kata Mira dikutip, Minggu (2/11).

Pihaknya berkomitmen akan terus memperluas jangkauan layanan Indodana PayLater agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak pengguna di seluruh Indonesia sebagai bagian untuk meningkatkan program literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat.

Indodana Finance juga akan terus memperkuat komitmen untuk meningkatkan kinerja positif sebagai industri pembiayaan yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi di Indonesia. Indodana Finance terus hadir di lebih banyak di seluruh wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan solusi layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.(mcr10/jpnn)