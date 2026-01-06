Layanan Motorist PDS 135 Salurkan 905 Liter BBM Selama Libur Nataru

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menyiagakan layanan Motorist Pertamina Delivery Service (PDS) 135 guna mendukung kelancaran dan kenyamanan perjalanan masyarakat selama periode Libur Natal dan Tahun Baru (NATARU).

Layanan ini disiapkan sebagai solusi pengisian BBM bagi konsumen yang mengalami kondisi darurat kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan, khususnya di titik-titik rawan kemacetan dan jalur padat arus liburan.

Sebagai bagian dari kesiapan Satgas NATARU, Pertamina Patra Niaga menghadirkan layanan pengantaran BBM kemasan jenis Pertamax dan Dex Series secara gratis melalui armada motorist yang disiagakan di berbagai lokasi strategis.

Layanan ini memungkinkan masyarakat mendapatkan BBM dengan cepat tanpa harus keluar jalur atau mencari SPBU terdekat.

Selama periode Satgas NATARU, Pertamina Patra Niaga menyiapkan layanan Motorist PDS 135 yang tersebar di ruas jalan tol serta area dengan tingkat kepadatan lalu lintas tinggi, dengan dukungan 150 personel motorist.

Hingga saat ini, layanan Motorist PDS 135 telah mencatat 53 transaksi pengantaran BBM dengan total volume penyaluran mencapai 905 liter BBM kepada masyarakat yang membutuhkan layanan darurat di perjalanan.

Beberapa titik layanan tersebut antara lain berada di KM 130A Tol Cipali, Rest Area KM 57A, kawasan Cikunir, serta Rest Area KM 166A.

Setelah konsumen melakukan pemesanan melalui Pertamina Contact Center 135, motorist akan bergerak dari titik terdekat untuk mengantarkan BBM langsung ke lokasi konsumen.