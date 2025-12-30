Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Layanan OTT Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Subsektor Musik dan Film

Selasa, 30 Desember 2025 – 17:17 WIB
Layanan OTT Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Subsektor Musik dan Film - JPNN.COM
Penggunaan layanan OTT di smartphone. Foto: Ilustrasi. Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda menilai perkembangan ekonomi kreatif (ekraf) Indonesia saat ini berjalan beriringan dengan kemajuan teknologi digital serta perubahan struktur demografi.

Pihaknya menyoroti kinerja positif sektor yang mampu mencatatkan angka pertumbuhan melampaui rata-rata nasional tersebut.

Berdasarkan data BPS, Produk Domestik Bruto (PDB) ekraf diketahui tumbuh sebesar 5,69 persen, dengan nilai ekspor mencapai USD 12,89 miliar, melampaui target tahun 2025.

Baca Juga:

“Dengan pertumbuhan mencapai 5,69 persen, kinerja ekonomi kreatif berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap Nailul, dalam agenda Prasasti Insight, Selasa (30/12).

Menurutnya, kontribusi ekonomi kreatif saat ini masih didominasi subsektor kuliner, fesyen, dan kriya.

Kondisi tersebut dinilai menjadi pijakan awal untuk mendorong pengembangan subsektor lain yang bernilai tambah tinggi.

Baca Juga:

Nailul menilai, subsektor seperti film dan musik juga memiliki potensi yang besar, seiring menguatnya peran platform digital serta layanan over-the-top (OTT) sebagai saluran distribusi dan monetisasi.

“Penguatan subsektor ini menjadi penting agar struktur ekonomi kreatif semakin seimbang dan berdaya saing," tuturnya.

Film dan musik memiliki potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi kreatif, seiring menguatnya peran platform digital serta layanan over-the-top (OTT).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ekraf  ekonomi kreatif  OTT  film  Musik 
BERITA EKRAF LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp