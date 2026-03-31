JPNN.com - Nasional - Humaniora

Layanan Penyeberangan Nasional Terkelola Optimal, Arus Mudik & Balik Lancar Terkendali

Selasa, 31 Maret 2026 – 11:57 WIB
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan kesiapan layanan transportasi yang tidak hanya andal, tetapi juga adaptif dan terkelola optimal, khususnya di 15 lintasan pantauan nasional. Foto: Dokumentasi ASDP

jpnn.com, JAKARTA - Mudik Lebaran bukan sekadar perjalanan pulang, melainkan denyut besar mobilitas nasional yang mempertemukan jutaan cerita, harapan, dan kerinduan dalam satu momentum.

Tahun ini, lonjakan pergerakan kembali terjadi dengan intensitas yang lebih tinggi, namun tetap mampu dikelola secara optimal melalui kesiapan sistem dan kolaborasi lintas sektor yang solid.

Momentum peningkatan ini turut disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang menyebut moda penyeberangan telah melayani sebanyak 5,52 juta penumpang atau naik 15,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Layanan Penyeberangan Nasional Terkelola Optimal, Arus Mudik &amp; Balik Lancar Terkendali

Menjawab tantangan tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan kesiapan layanan transportasi yang tidak hanya andal, tetapi juga adaptif dan terkelola optimal, khususnya di 15 lintasan pantauan nasional.

Adapun ragam lintasan tersebut merupakan lintas vital dengan mobilitas tinggi, di antaranya Merak – Bakauheni, Ciwandan – Wika Beton, Bojonegara – Muara Pilu, Ketapang – Gilimanuk, Padangbai – Lembar, Jangkar – Lembar, Kayangan – Pototano, Kariangau – Penajam, Bajoe – Kolaka, Hunimua – Waipirit, Bira – Pamatata, Bolok – Rote, Bitung – Ternate, Ajibata – Ambarita, Telaga Punggur – Tanjung Uban, Tanjung Api-Api – Tanjung Kalian, serta Nias – Sibo.

Secara kumulatif sejak H-8 hingga H+8 pukul 06.00 WIB, total penumpang di 15 lintasan pantauan nasional mencapai 4.722.213 orang atau naik 6,6 persen dibandingkan tahun lalu sebanyak 4.430.006 orang.

Sementara total kendaraan tercatat 1.215.273 unit atau meningkat 8 persen dibandingkan 1.125.178 unit pada periode yang sama tahun sebelumnya.

TAGS   Asdp  PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)  layanan penyeberangan nasional  Heru Widodo  Arus Mudik  Arus Balik  Lebaran 
