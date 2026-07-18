Layanan Shared Services Pertamina Raih Pengakuan Global di SSON AustralAsia 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) meraih tiga penghargaan pada ajang SSOW Impact Awards AustralAsia 2026 yang berlangsung di Sydney, Australia, beberapa waktu yang lalu.

Pengakuan internasional tersebut menjadi bukti keberhasilan transformasi layanan yang dijalankan perusahaan melalui penguatan tata kelola, digitalisasi, dan pengembangan sumber daya manusia.

Dalam ajang yang diikuti berbagai perusahaan dan organisasi dari kawasan AustralAsia itu, Pertamina meraih penghargaan pada kategori SS Leader of the Year, Change Management, dan Creative Talent Management & Development.

Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero) M. Erry Sugiharto mengatakan capaian tersebut menunjukkan peran strategis fungsi penunjang bisnis dalam meningkatkan daya saing perusahaan.

Erry menyampaikan penghargaan SSON AustralAsia 2026 menunjukkan fungsi penunjang bisnis memiliki peran penting dalam memperkuat daya saing Pertamina.

"Shared Services tidak hanya mengelola proses bisnis, tetapi juga menjadi enabler yang membantu perusahaan bergerak lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan,” ujar Erry.

Menurut Erry, penghargaan tersebut diharapkan dapat memicu inovasi baru lainnya di Pertamina untuk semakin mengefektifkan dan mengefisienkan proses bisnis serta terus menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan.

Penghargaan kategori SS Leader of the Year diberikan atas keberhasilan Pertamina Shared Services dalam menjalankan kepemimpinan transformasional yang mendorong peningkatan produktivitas, digitalisasi layanan, serta penguatan integrasi proses bisnis lintas entitas.