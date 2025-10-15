Layanan Speling hingga Bantuan Pangan Pemprov Jateng Disambut Antusias Warga Kendal

jpnn.com - KENDAL – Ratusan warga Desa Pidodo Kulon, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, menyambut antusias berbagai bantuan dan layanan gratis dari Pemerintah Provinsi Jateng, Rabu (15/10).

Dalam acara yang diselenggarakan di Balai Desa Pidodo Kulon, itu berbagai program unggulan dihadirkan langsung ke desa. Program itu di antaranya bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), Pelayanan Dokter Spesialis Keliling (Speling), serta Gerakan Pangan Murah (GPM).

Mustofa, salah satu warga Desa Pidodo Kulon, mengaku sengaja datang bersama istrinya ke balai desa untuk memeriksakan kesehatannya melalui program Speling.

“Istri saya mau periksa THT. Biasanya periksa di Puskesmas Induk. Ini mumpung ada layanan dokter yang datang ke desa, jadi lebih mudah dan gratis,” kata Mustofa.

Cerita serupa datang dari Jamsari, penderita diabetes melitus (DM), yang sudah 15 tahun berjuang melawan penyakitnya. "Dahulu sempat berhenti berobat karena dikira sudah sembuh, tahu-tahu kaki saya luka lagi. Terus dikasih tahu sama perangkat desa kalau ada Speling. Alhamdulillah, saya bisa periksa di sini tanpa harus jauh-jauh,” kata Jamsari.

Sebagai informasi, program layanan Speling dirancang untuk mendekatkan layanan medis ke masyarakat desa. Hingga 13 Oktober 2025, program ini telah menjangkau 595 desa di 35 kabupaten/kota di Jateng, dengan total 64.278 jiwa penerima manfaat.

Salah seorang pegawai Puskesmas Patebon Isti mengatakan kegiatan Speling yang diselenggarakan di desa tersebut bekerja sama dengan RSUD Tugu Kendal. Kegiatan ini menghadirkan dokter spesialis THT, penyakit paru, penyakit dalam, serta layanan radiologi dan pemeriksaan dasar lainnya.

“Antusiasme masyarakat luar biasa, lebih dari 100 orang datang hari ini. Beberapa pasien perlu pemeriksaan lanjutan, seperti rontgen paru karena hasil dahak negatif,” jelasnya.