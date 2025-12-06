Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Layani Ekosistem Padel, Prismalink Dukung Gaya Hidup Aktif

Sabtu, 06 Desember 2025 – 22:17 WIB
PT Prismalink International (Plink) menjalin kerja sama dengan Roemah Padel untuk menghadirkan solusi pembayaran digital yang modern dan effortless bagi para pemain. Foto: dok Plink

jpnn.com, JAKARTA - Olahraga padel mengalami peningkatan popularitas di Indonesia. Bertambahnya lapangan baru, komunitas yang makin ramai, hingga maraknya gaya hidup aktif di kalangan urban membuat padel terasa seperti “the next big thing”.

Melihat peluang itu, PT Prismalink International (Plink) menjalin kerja sama dengan Roemah Padel untuk menghadirkan solusi pembayaran digital yang modern dan effortless bagi para pemain. 

Kolaborasi ini menjadi kemitraan pertama Plink di industri olahraga, sekaligus langkah awal dalam memperluas layanan digitalisasi pembayaran ke sektor yang dinamis dan penuh potensi. 

CEO Plink Laksono menyampaikan bahwa digitalisasi pembayaran merupakan kebutuhan mendesak di industri olahraga yang masih banyak mengandalkan proses manual. 

“Kami melihat potensi besar dalam dunia padel yang berkembang pesat di Indonesia. Digitalisasi pembayaran dapat menghadirkan pengalaman bermain yang lebih praktis, aman, dan seamless bagi penyedia fasilitas maupun pemain. Melalui kolaborasi ini, kami ingin menjadi bagian dari pertumbuhan ekosistem olahraga modern,” ujar Laksono. 

Plink menyediakan layanan virtual account dan QRIS yang diintegrasikan melalui Payment Page Plink. 

Integrasi ini memungkinkan pengguna Roemah Padel melakukan transaksi dengan mudah, baik saat booking lapangan maupun pembelian layanan tambahan, tanpa harus berpindah platform. 

Direktur Roemah Padel Vincent Jaya Putra menambahkan pemilihan Plink sebagai mitra merupakan langkah strategis untuk mendukung operasional bisnis olahraga modern.

