JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Layani Keluhan Konsumen, Dirut Pertamina Patra Niaga Bersama Dirjen Migas Tinjau SPBU di Jatim

Rabu, 29 Oktober 2025 – 22:01 WIB
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra bersama Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman saat meninjau sejumlah SPBU di wilayah Jatim, Rabu (29/10). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, SURABAYA - Pertamina Patra Niaga bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM dan Lemigas melakukan peninjauan langsung ke sejumlah SPBU di wilayah Jawa Timur pada Rabu (29/10).

Langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat sekaligus memastikan kualitas bahan bakar serta pelaksanaan standar operasional pelayanan di lapangan.

“Terkait kejadian beberapa kendaraan konsumen yang mengalami kendala, kami segera melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebab gangguan dan menyiagakan posko layanan konsumen di wilayah terdampak,” ujar Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra.

Mars Ega turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak atas ketidaknyamanan tersebut.

“Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh konsumen yang mengalami ketidaknyamanan atas kejadian ini,” serunya.

Dalam peninjauan tersebut, Ditjen Migas dan Lemigas melakukan uji kualitas BBM melalui uji pasta air dan uji visual.

Hasil uji di dua SPBU menunjukkan tidak ditemukan kandungan air dalam BBM.

Berdasarkan hasil uji laboratorium, produk Pertalite dari Terminal BBM Tuban dan Surabaya dalam kondisi sesuai dengan standar mutu yang berlaku.

Pertamina menyediakan berbagai kanal pelaporan resmi, yaitu di SPBU terakhir tempat pembelian BBM.

TAGS   Pertamina Patra Niaga   PT Pertamina Patra Niaga  SPBU  BBM  Dirjen Migas 
