Layani Masyarakat Hingga Pelosok, Pertamina Patra Niaga Pastikan Ketersediaan BBM Terjaga

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya dalam menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia.

Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), termasuk dengan membuka kolaborasi bersama SPBU swasta untuk memastikan layanan energi kepada masyarakat tetap terjamin.

Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menegaskan pihaknya berkomitmen menghadirkan layanan terbaik dengan tetap tunduk pada regulasi yang berlaku.

“Kami memastikan seluruh produk BBM yang disalurkan sesuai dengan spesifikasi resmi pemerintah serta mekanisme pengadaan yang berlaku. Dalam menjalankan amanah menjaga pasokan energi nasional, Pertamina Patra Niaga tidak bekerja sendiri, tetapi kami juga terbuka untuk berkolaborasi dengan SPBU swasta,” jelas Roberth.

Pertamina Patra Niaga menegaskan distribusi BBM tidak hanya berfokus di perkotaan, namun juga menyentuh wilayah pelosok dari Sabang hingga Merauke.

Upaya ini diiringi dengan investasi untuk memperkuat ketahanan energi, baik di daerah yang sedang berkembang maupun di wilayah terpencil, sebagai dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Terkait kolaborasi dengan badan usaha swasta, Pertamina Patra Niaga juga menekankan pentingnya ruang negosiasi yang saling menghormati prosedur internal masing-masing pihak.

Sinergi ini diharapkan bisa memperkuat sistem layanan energi nasional secara menyeluruh demi masyarakat.