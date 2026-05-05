JPNN.com - Ekonomi - Pajak

Layer Tarif Cukai Rokok Baru Berlaku Juni 2026, Produsen Ilegal Siap-siap

Selasa, 05 Mei 2026 – 16:40 WIB
Kebijakan penundaan kenaikan cukai rokok dinilai sebagai langkah mundur dalam perlindungan kesehatan masyarakat. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan layer baru Cukai Hasil Tembakau (CHT) segera diberlakukan.

Layer baru CHT ialah kebijakan mengenai lapisan tarif cukai tambahan yang direncanakan pemerintah untuk merangkul produsen rokok ilegal menjadi legal. 

"Kita harapkan Juni sudah bisa jalan," kata Purbaya di kantornya, Senin (4/5).

Menkeu menyatakan layer baru ini akan menjadi jalan untuk mengakomodir produsen rokok ilegal ke sistem legal.

Menkeu menekankan tidak segan menutup permanen produsen rokok ilegal jika nantinya tidak mematuhi aturan layer baru CHT.

Terkini, Purbaya mengaku tengah menunggu jadwal reses Dewan Perwakilan Rakyat selesai untuk berkonsulasi mengenai kebijakan ini.

"Kalau ada yang main-main, saya tutup betulan," tuturnya.

Menkeu berharap wacana ini bisa dilaksanakan secepatnya, sehingga tidak ada lagi kebocoran pendapatan negara akibat rokok ilegal.

TAGS   cukai rokok  CHT  Cukai Hasil Tembakau  tarif cukai  rokok ilegal  Menkeu Purbaya 
