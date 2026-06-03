Layvin Kurzawa Ucapkan Salam Perpisahan, Persib Bandung Masih Simpan Kejutan?

jpnn.com - Layvin Kurzawa telah menyampaikan salam perpisahan kepada Persib Bandung dan Bobotoh melalui media sosial pribadinya.

Unggahan tersebut memicu spekulasi kepergian Layvin Kurzawa, setelah hanya setengah musim berseragam biru.

Manajemen Persib akhirnya buka suara menanggapi hal tersebut. Meski belum memberikan kepastian terkait masa depan Kurzawa, Persib memastikan masih melakukan pembahasan internal sebelum mengambil keputusan final.

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Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan mengatakan kontrak mantan pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu memang hanya berdurasi lima bulan atau hingga akhir musim 2025/26.

"Kurzawa ya karena memang kontraknya kan hanya 5 bulan, setengah musim. Dan, memang sekarang masih sebetulnya diskusi juga masih berjalan terus dengan Igor," kata Adhitia saat diwawancarai di Gedung DPRD Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

Pernyataan tersebut mengisyaratkan peluang Kurzawa untuk bertahan belum sepenuhnya tertutup. Persib disebut masih menunggu pembahasan bersama pelatih kepala, Igor Tolic, sebelum menentukan komposisi skuad musim depan.

Meski demikian, Adhitia menegaskan manajemen sangat menghargai dedikasi Kurzawa selama berada di Bandung. Menurutnya, pemain berusia 33 tahun itu memberikan dampak yang jauh lebih besar dibanding sekadar performa teknis di atas lapangan.

"Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kurzawa atas kontribusinya selama 5 bulan ini," ujarnya.