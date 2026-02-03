Close Banner Apps JPNN.com
Layvin Kurzawa Ungkap Momen yang Membuatnya Jatuh Hati kepada Persib Bandung, Ternyata

Selasa, 03 Februari 2026 – 13:07 WIB
Bek kiri Persib Bandung Layvin Kurzawa. Foto: persib

jpnn.com - Ada satu momen di Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang membuat Layvin Kurzawa merasa keputusannya bergabung dengan Persib Bandung bukan keputusan keliru.

Momen itu datang di hadapan ribuan pasang mata, saat atmosfer stadion berbicara lebih keras dari kata-kata.

Sorak-sorai Bobotoh menghadirkan suasana emosional, bukan hanya bagi sang pemain, tetapi juga keluarga Kurzawa.

Bek berpengalaman asal Prancis itu mengaku terkejut sekaligus tersentuh melihat antusiasme besar yang ditunjukkan suporter.

Sambutan tersebut bahkan membuat istri Kurzawa meneteskan air mata saat menyaksikan ribuan Bobotoh meneriakkan nama eks penggawa Paris Saint-Germain (PSG) itu secara serempak.

"Sungguh luar biasa, keluarga saya juga menyaksikannya dari televisi."

"Istri saya menangis terharu karena ini sangat luar biasa, karena kalian semua, ada begitu banyak fan, ada banyak orang yang menyebutkan nama saya, Kurzawa. Ini sangat menyenangkan," ucapnya.

Menurut Kurzawa, pengalaman emosional itu menjadi salah satu faktor penting yang menguatkan keputusannya menerima pinangan Persib.

Layvin Kurzawa menemukan sesuatu yang berbeda di Bandung. Suasana GBLA menjadi awal kisah barunya bersama Persib..

