Lazada 6.6 Super WOW Sale Dukung Kebutuhan Upgrade Konsumen Saat Musim Liburan

jpnn.com, JAKARTA - Program Lazada 6.6 Super WOW Sale digelar pada 5-8 Juni 2026, untuk menyambut meningkatnya kebutuhan belanja masyarakat menjelang musim liburan dan tahun ajaran baru.

Perusahaan memprediksi permintaan konsumen pada periode tersebut akan didominasi oleh produk elektronik, fesyen, serta berbagai kebutuhan penunjang aktivitas belajar, bekerja, dan hiburan.

Data historis Lazada pada Juni 2025 menunjukkan kategori elektronik mencatat pertumbuhan paling tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Produk seperti laptop, smartphone, tablet, dan perangkat gim menjadi sejumlah barang yang paling banyak dicari konsumen.

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Sementara itu, kategori fesyen juga mengalami peningkatan permintaan, terutama untuk perlengkapan perjalanan, pakaian anak, dan produk olahraga yang banyak dibutuhkan selama masa liburan.

Commercial Director Lazada Indonesia Erika Agustine mengatakan tren tersebut diperkirakan kembali terjadi pada pertengahan tahun ini seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk melakukan berbagai peningkatan kualitas hidup.

“Konsumen Indonesia konsisten mencari produk yang memudahkan aktivitas baik diri sendiri maupun rumah tangga. Contohnya, menjelang back-to-school, banyak orang tua membekali anak-anak mereka dengan tablet baru untuk memperlancar kegiatan belajar di tahun ajaran baru,” ujar Erika.

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Menurut dia, perilaku belanja masyarakat kini juga mengalami perubahan. Konsumen dinilai makin selektif dalam memilih produk dengan mempertimbangkan kualitas, keaslian, dan daya tahan barang yang dibeli.

Erika menjelaskan festival belanja daring menjadi salah satu momentum yang dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan produk kebutuhan dengan harga yang lebih kompetitif dan berbagai penawaran tambahan.