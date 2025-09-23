Lazada Raih Penghargaan di Ajang HaiBunda Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - Lazada Indonesia (Lazada), pionir eCommerce di Asia Tenggara mengumumkan pencapaiannya sebagai 'Marketplace Pilihan Bunda' dalam ajang bergengsi HaiBunda Awards 2025.

Penghargaan yang diterima pada acara Bundafest 2025, Jumat (19/9) ini mengukuhkan posisi Lazada sebagai platform eCommerce terpercaya yang menjadi referensi utama bagi para ibu di Indonesia.

Pengukuhan ini sejalan dengan lonjakan pembelian pada belanja 9.9 Mega Brands Sale di kategori Peralatan Rumah Tangga (Home Appliance) sebesar 185%, produk Kecantikan (Beauty) meningkat 222%, dan pembelian produk Kebutuhan Sehari-hari (Groceries) melonjak sebesar 185%.

"Kami sangat bangga dan berterima kasih atas kepercayaan para bunda di Indonesia. Penghargaan ini menjadi bukti nyata dari komitmen kami untuk tidak hanya menyediakan platform belanja yang lengkap, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman, terutama dalam hal keaslian produk bagi ibu dan anak," ujar Head of Business Growth and Operations Lazada Indonesia Amelia Tediarjo.

Kepercayaan para bunda ini salah satunya dibangun melalui LazMall, mal virtual terbesar di Asia Tenggara yang menghubungkan pembeli dengan lebih dari 32.000 brand global dan lokal terkemuka.

Dengan ribuan brand, penjual terkurasi, dan distributor terverifikasi di Indonesia, Lazada menjamin 100% keaslian dan kualitas premium untuk semua produk di LazMall, sehingga memberikan pengalaman berbelanja yang bebas rasa khawatir.

"Kemenangan ini menunjukkan kepercayaan pelanggan yang tinggi terhadap platform kami, khususnya pada kategori produk berkualitas di LazMall. Ini menjadi bukti bahwa LazMall telah menjadi destinasi belanja terpercaya, yang memberikan pengalaman belanja yang aman, nyaman, dan menyenangkan," kata Amelia.

Pada festival belanja 9.9 lalu, pembelian kategori Ibu & Bayi (Mother & Baby) juga bertumbuh 307%.