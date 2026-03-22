LAZISNU Depok Himpun Rp 1,7 Miliar Dana Zakat Selama Ramadan 1447 H

jpnn.com, DEPOK - NU Care-LAZISNU Kota Depok melaporkan total penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) selama Ramadan 1447 H mencapai Rp 1.790.406.470.

Dana tersebut diperoleh melalui berbagai kanal layanan serta gerakan sosial yang didukung oleh 53 jaringan JPZISNU dan UPZISNU di seluruh wilayah Depok.

Capaian tersebut tidak lepas dari peran jaringan pengelola zakat di tingkat akar rumput.

Ketua LAZISNU Depok, Muhtar Said, yang akrab disapa Said, merupakan Dosen Fakultas Hukum di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (FH UNUSIA), menegaskan bahwa capaian ini merupakan bukti nyata kuatnya solidaritas dan kepedulian warga Nahdlatul Ulama di Depok.

“Alhamdulillah, capaian ini bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan kekompakan warga NU Depok. Ini adalah bukti bahwa semangat dari umat untuk umat benar-benar hidup dan berjalan,” ujar Said.

Sebagai akademisi di bidang hukum, Said menekankan pentingnya tata kelola lembaga yang profesional dan akuntabel. Ia menyampaikan bahwa seluruh dana yang dihimpun berasal dari zakat, infak, dan sedekah masyarakat yang tercatat dengan baik, serta dikelola secara tertib.

“Seluruh penghimpunan dana tercatat dengan baik, begitu juga dengan proses penyalurannya. Ini bagian dari komitmen kami untuk menjaga amanah dan memastikan akuntabilitas pengelolaan dana umat,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa kepercayaan masyarakat, khususnya dalam penyaluran zakat mal melalui LAZISNU Depok, terus mengalami peningkatan.