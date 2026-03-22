Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Hikmah Ramadan

LAZISNU Depok Himpun Rp 1,7 Miliar Dana Zakat Selama Ramadan 1447 H

Minggu, 22 Maret 2026 – 18:46 WIB
LAZISNU Depok Himpun Rp 1,7 Miliar Dana Zakat Selama Ramadan 1447 H - JPNN.COM
Lazisnu. Foto: NUonline

jpnn.com, DEPOK - NU Care-LAZISNU Kota Depok melaporkan total penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) selama Ramadan 1447 H mencapai Rp 1.790.406.470.

Dana tersebut diperoleh melalui berbagai kanal layanan serta gerakan sosial yang didukung oleh 53 jaringan JPZISNU dan UPZISNU di seluruh wilayah Depok.

Capaian tersebut tidak lepas dari peran jaringan pengelola zakat di tingkat akar rumput. Tercatat, penghimpunan dana didukung oleh 53 jaringan JPZISNU dan UPZISNU yang tersebar di berbagai wilayah Depok.

Ketua LAZISNU Depok, Muhtar Said, yang akrab disapa Said, merupakan Dosen Fakultas Hukum di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (FH UNUSIA), menegaskan bahwa capaian ini merupakan bukti nyata kuatnya solidaritas dan kepedulian warga Nahdlatul Ulama di Depok.

“Alhamdulillah, capaian ini bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan kekompakan warga NU Depok. Ini adalah bukti bahwa semangat dari umat untuk umat benar-benar hidup dan berjalan,” ujar Said.

Sebagai akademisi di bidang hukum, Said menekankan pentingnya tata kelola lembaga yang profesional dan akuntabel. Ia menyampaikan bahwa seluruh dana yang dihimpun berasal dari zakat, infak, dan sedekah masyarakat yang tercatat dengan baik, serta dikelola secara tertib.

“Seluruh penghimpunan dana tercatat dengan baik, begitu juga dengan proses penyalurannya. Ini bagian dari komitmen kami untuk menjaga amanah dan memastikan akuntabilitas pengelolaan dana umat,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa kepercayaan masyarakat, khususnya dalam penyaluran zakat mal melalui LAZISNU Depok, terus mengalami peningkatan.

NU Care-LAZISNU Kota Depok melaporkan total penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) selama Ramadan 1447 H mencapai Rp 1.790.406.470.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dana zakat  infak  Sedekah  Ramadan  NU Care-LAZISNU Kota Depok  LAZISNU Depok 
RAMADAN

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp