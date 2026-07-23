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LAZNAS Hadirkan Aplikasi Rumah Yatim Sebagai Solusi Sedekah Otomatis

Kamis, 23 Juli 2026 – 17:30 WIB
LAZNAS Hadirkan Aplikasi Rumah Yatim Sebagai Solusi Sedekah Otomatis - JPNN.COM
Tampilan Aplikasi Rumah Yatim yang kini telah tersedia di Play Store dan App Store. Foto: dokumentasi LAZNAS Rumah Yatim

jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan teknologi digital turut mengubah kebiasaan masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Menjawab kebutuhan tersebut, Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Rumah Yatim menghadirkan layanan sedekah digital, melalui Aplikasi Rumah Yatim yang kini telah tersedia di Play Store dan App Store.

Melalui aplikasi, masyarakat dapat mengakses berbagai program kebaikan sekaligus memanfaatkan kemudahan sedekah otomatis, untuk membantu membangun kebiasaan berbagi secara rutin.

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Fitur tersebut hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin konsisten bersedekah, tetapi kerap melewatkan waktu berbagi karena kesibukan sehari-hari.

Dengan sistem yang lebih praktis, pengguna dapat mengatur kebiasaan sedekah melalui aplikasi tanpa harus mengulang proses donasi secara manual.

Direktur Marketing dan Komunikasi Rumah Yatim Sani Ramdani mengatakan digitalisasi layanan menjadi bagian dari upaya Rumah Yatim, untuk memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan pengalaman masyarakat dalam berbagi.

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“Semangat berbagi masyarakat Indonesia sangat besar. Tantangannya terkadang bukan pada niat, tetapi kesibukan yang membuat sedekah terlewat,” ucap Sani.

“Untik itu, kami menghadirkan aplikasi yang membantu masyarakat agar bisa lebih mudah dan konsisten dalam melakukan kebaikan."

LAZNAS Rumah Yatim menghadirkan layanan sedekah digital melalui Aplikasi Rumah Yatim yang kini telah tersedia di Play Store dan App Store.

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TAGS   Laznas  aplikasi rumah yatim  zakat infaq sedekah  ZIS  Zakat Digital 
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